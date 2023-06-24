Erciyes KSS’de Mali Genel Kurul tamamlandı

Erciyes Küçük Sanayi Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Sedat Böyük, Katip Üyeliğini de Mehmet Akkaş ve Hayri Temiz yaptı.

Mali Genel Kurulda konuşan Kayseri Marangozcular ve Mobilyacılar Odası ile Erciyes KSS Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya, “Geçen yıl 31 Mart’taki Genel Kurul itibariyle 348 milyon lira kredi borcumuz vardı. Kredi kullanılmasıyla ilgilide Genel Kurul’dan onay çıkmadı. Çok büyük bir kredi borcumuz olduğu için ve büyük bir AVM’yi yönettiğimiz için kredi kullanma talebimiz olsa da sizler kredi kullanılmasını uygun görmediniz. Bizde kredi kullanmadan bugüne kadar hem alışveriş merkezinin faturalarını ödeyip giderlerini karşıladık hem de krediyi yapılandırmaya sokmadan gerçekleştirildi. Bu krediler Orhan Bey ve Şaban Bey’in olduğu dönemlerde çekilmişti. Faizlerin arttığını görerek 50 çşit krediyi sabite bağlamıştık. Hep sordum bu krediler ne için kullanıldı. Kredilerin kullanım amacı üyelerimiz kişisel olarak kullanmadı. Ancak Alışveriş merkezimizin en üst katındaki yer bu AVM’nin fast-food ve eğlence alanı eksik diye yukarı alanın fast-food ve eğlence alanına çevrilmesini önerdiler. Doğruda bir görüş olduğu için yönetim kurulumuz bunu kabul etti. Yatırım desteği teşviki verdik. Yani mağazaların yapılmasıyla ilgili. Normalde 180-190 milyon lira gibi bir rakamdı. Ancak pandemi, kriz, açılışların ertelenmesi kredileri öteleyip tekrar yapılandırınca rakam büyüdü. En son 348 milyon liraydı. Bu borcun ana kaynağı zaten AVM’ye yapılan harcamalar olunca üyelerimiz TOKİ adına ödediği taksitleri yatırmayarak bankayı finanse ettik. 49 milyon lira kredi ödedik. 2023 yılına girdiğimizde de Home ofis, Ofis projesi ve 26 ticaret parselindeki iş yerlerimizin satışını yaparak ciddi bir gelir elde ettik. 2023 yılı 31 Mayıs itibariyle 63 milyon 477 bin lira ödedik. 1 yıl içerisinde bankaya toplam 112,5 milyon kredi ödedik. Şu anda hiçbir gecikmiş kredi borcumuz yok. Borcunu kapatanların ipotekleri kaldırıldı. Kooperatifimizin AVM üyelerine tahsil edipte TOKİ’ye yatırılmayan sadece 5 milyon lira kaldı” ifadelerini kullandı.

‘YÖNETİM BORCUNU BİTİRENLERE TAPUSUNU VERMEYE DEVAM EDECEK’

Hedeflerinin kooperatifi tasfiye sürecine koymak olduğunu dile getiren Sarıkaya, “Kredileri ödüyoruz ama hala kalan borçlarımız var. Bu yıl Haziran’dan 31 Aralık’a kadar 89 milyon 938 bin lira borcumuz var. Şu an sadece 235 milyon lira sabite bağlanmış artışı olmayan bankaya kredi borcumuz var. Eğer her şey yolunda giderse hedefimiz, önümüzdeki yıl mayıs- haziran ayında yapacağımız genel kurulda kooperatifi tasfiye sürecine sokacağız. Tasfiye sürecinde satışlardan gelir devam edecek. Yönetim borcunu bitirenlere tapusunu vermeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Genel kurul toplantısı sonlara doğru gergin ve tartışmalı geçti. Karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. Genel kurul sonunda kooperatifin mali genel bütçesi, oy çokluğu ile kabul edildi.