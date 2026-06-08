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Erciyes Kuzey Buzulu Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ile K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen Erciyes Kuzey Buzulu Tırmanışı faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi.

Erciyes Kuzey Buzulu Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

Erciyes Dağı'nın zorlu parkurlarında ve kuzey buzul bölgesinde gerçekleştirilen tırmanışa çok sayıda sporcu katıldı. 2 gün süren etkinlik boyunca katılımcılar, yüksek irtifa ve değişken hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla tamamlayarak önemli bir performans ortaya koydu.
Dağcılık sporunun gelişimine katkı sunmak, sporcuların teknik becerilerini artırmak ve doğa sporlarına olan ilgiyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen faaliyette, güvenlik kuralları çerçevesinde tırmanış gerçekleştirildi. Organizasyon sonunda etkinliğin sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtilirken, zorlu doğa şartlarında mücadele eden tüm sporcular gösterdikleri azim, dayanıklılık ve başarılı performanslarından dolayı tebrik edildi. Yetkililer, benzer faaliyetlerle dağcılık sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Haber Merkezi

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