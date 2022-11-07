Erciyes lisesinde buluştular

Elliden fazla sivil toplum temsilcisinin katıldığı kahvaltılı buluşmaya, Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ,Hakka Hizmet Vakfı başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, Gönül kuruluşların temsilcileri ile Hakk'a Hizmet Vakfı yöneticileri katıldılar.

Toplantının açılışında konuşan Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ev sahipliği için Hakka Hizmet Vakfı'na teşekkür etti, hizmetlerinde başarılar diledi. Taş konuşmasının devamında Anayasa değişikliği çalışmalarından, aile ve gençliğin korunması, yaklaşan kış sebebiyle fakir ve garibanların ihtiyaçlarını karşılanması, şehir ve insan Sempozyumu, gençlik ve aile çalıştayı, aileyi koruma yürüyüşü gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Taş ayrıca Türkiye'nin çabaları ile açılan tahıl krizi, Afrika Asya ve dünyanın diğer bölgelerinde devam eden insanlık dramları hakkında bilgiler verdi.

Gündem konularının görüşülmesi Hakka Hizmet Vakfı başkanı İrfan Başyazıcıoğlu'nun misafirlere Hoş geldiniz deyip teşekkür etmesini ardından, Vakıf yönetim kurulu üyesi eğitimci Ruhi Altay Özel Erciyes Kolejini baştan sona gezdirerek, misafirlerine görsel birifing sundu.

