Erciyes OSB'nin Yönetimi Belli Oldu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından çalışmaları yürütülen ve Kayseri'nin 4. OSB'si olarak kurulan Erciyes OSB'nin Müteşebbis Heyet Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu.

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  • 23.10.2023 09:58
  • Güncelleme: 23.10.2023 10:27
Erciyes OSB'nin Yönetimi Belli Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından çalışmaları yürütülen ve Kayseri’nin 4. OSB’si olarak kurulan Erciyes OSB’nin Müteşebbis Heyet Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu.

Kayseri Erciyes OSB Müteşebbis Heyeti ilk toplantısını Kayseri Sanayi Odası’nda yaptı. Toplantıda Vali Yardımcısı Şenol Esmer Müteşebbis Heyet Başkanlığına seçilirken, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimici ise Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığına seçildi. Ardından Erciyes OSB Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi. Müteşebbis Heyet toplantısının ardından Kayseri Erciyes OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda KAYSO Sayman Üyesi Mehmet Sarıalp, Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına, KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşcü ise yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçildi.

Erciyes OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri

1- Şenol Esmer (Başkan)

2- Mehmet Büyüksimitci (Başkan Yrd.)

3- Ali Süslü

4- Doç. Dr. H. Mustafa Palancıoğlu

5- Ahmet Çolakbayrakdar

6- Ömer Gülsoy

7- Ahmet Gümüşcü

8- Mehmet Sarıalp

9- Osman Güldüoğlu

10- Mustafa Küçükkatırcı

11- Mustafa Türkmen

12- Mustafa Çataloğlu

13- Mehmet İçingir

14- Necati Selçuk Şahin

15- Ali Ömerli

Erciyes OSB Yönetim Kurulu Üyeleri

1- Mehmet Sarıalp (Başkan)

2- Ahmet Gümüşcü (Başkan Yrd.)

3- Osman Güldüoğlu

4- Mustafa Çataloğlu

5- Mustafa Küçükkatırcı

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İHA

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