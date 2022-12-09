Erciyes sezona hazırlanıyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde havaların soğumasıyla birlikte suni karlama makinaları çalıştırılarak suni kar üretilmeye başlandı. Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu; "Biz kayak merkezi olarak misafirlerimizi erken davet edebilmek için hava sıcaklığı müsaade ettiğinde karlamalarımızı açıp, altyapısını, pistlerimizin hazırlığını yapıp kar yağmadığı durumda da yine suni karlama ile pistlerimizi açıp misafirlerimizi davet edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde havaların soğumasıyla birlikte suni karlama makinaları çalışmaya başladı. Yeni kayak sezonunun en kısa sürede açılabilmesi için dağ genelinde birçok noktaya kurulan kar üretme makinaları, havanın sıfırın altında 4 dereceye ulaştığı zaman çalıştırılarak kar üretiliyor. Üretilen karlar ise, kar ezme makineleri aracılığıyla pistlere dağıtılarak kayak yapmaya hazır hale getiriliyor. Dağ genelinde 154 suni kar makinasının çalıştığını aktaran Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu; "Kış şartlarının gelmesiyle birlikte Erciyes Dağı Kayak Merkezimizde suni kar üretmeye başladık. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde dağ genelindeki teknik karlama imkanlarımız sayesinde ana pistlerimiz üzerinde meteorolojik şartlar elverdiği sürece 7/24 esasına göre karlama yapıyoruz. Şuana kadar hava sıcaklıkları eksi 4’ün altına düştüğü her durumda buradaki arkadaşlarımız gece, gündüz çalışıyorlar ve her makinayı anında açıyoruz. Ana pistlerimizin yüzde 60’ında karlama makinalarımız çalışıyor. Dağ genelinde 154 suni kar makinalarımız var. Bunların tamamı meteorolojik şartlar müsaade ettiği anda Erciyes Kayak Merkezimizdeki pistlerimizi açmak için suni kar üretiyoruz, teknik karlamalarımızı yapıyoruz" dedi.

Suni karın sezonun erken açılması ve yarışlarda istenilen bir kriter olması nedeniyle önemli olduğunun altını çizen Akşehirlioğlu; "Suni karlama sezon öncesinde hem sezonu erken açmak açısından önemli hem de uluslararası müsabakalarda istenilen bir durum. Biz kayak merkezi olarak misafirlerimizi erken davet edebilmek için hava sıcaklığı müsaade ettiğinde karlamalarımızı açıp, altyapısını, pistlerimizin hazırlığını yapıp kar yağmadığı durumda da yine suni karlama ile pistlerimizi açıp misafirlerimizi davet edeceğiz. Doğal yağış olduğunda da üzerine daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kar garantili kayak merkezi

Kar yağmasa bile kar üretilebilen tesislerin hazırlıklarını yaparak misafirlerini davet edebildiğini de aktaran Akşehirlioğlu; "Suni kar üretilen kayak merkezlerine ’Kar garantili kayak merkezleri’ deniliyor. Oteller, misafirlerimiz açısından önemli. Çünkü bazen olabiliyor, iklim şartlarından dolayı doğal kar geç gelebiliyor. Teknik karlamanız varsa, suni kar üretebiliyorsanız önceden hazırlığınız yapıp, pistlerinizi hazırlayıp misafirlerinizi davet edebiliyorsunuz. Bu anlamda da Erciyes Kayak Merkezi şanslı" diye konuştu.