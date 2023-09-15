Erciyes'te 36 derecelik sıcak suyun vanasını açıldı

Başkan Büyükkılıç, “Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes’te başlatılan sıcak su sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. 385 metre derinlikte 35,9 derece sıcak su bulunan Erciyes’te, 420 metreye kadar inilip, 50 derecenin üzerinde sıcak su bulunması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında KASKİ Laboratuvarı’na gönderilen su ile ilgili test işlemleri de devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda sondaj alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti.

Vanadan açılan sıcak termal suyu kontrol eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Erciyes dağımızdayız, sıcak su ile ilgili, termal su ile ilgili çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalar ve incelemeler devam ediyor, her şeyden önce Kayseri’mizin gururu Korusu firmamıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.