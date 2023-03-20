Erciyes'te baharda kayak heyecanı

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes'te, kayakseverler ilkbahar ayı olan Mart'ta 100 santimetreyi bulan karla kayak yapmaya devam ederken, ayrıca özel olarak aydınlatılan pistte gece kayağı da yapılıyor.

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  • 20.03.2023 12:18
  • Güncelleme: 20.03.2023 13:36
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Erciyes'te baharda kayak heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes’te, kayakseverler ilkbahar ayı olan Mart’ta 100 santimetreyi bulan karla kayak yapmaya devam ederken, ayrıca özel olarak aydınlatılan pistte gece kayağı da yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye’nin en gelişmiş kış sporları merkezi haline gelen Erciyes, Develi Kapı’dan Hacılar Kapı’ya kadar bağlantıları ile açık olan pistleriyle kayak severlere gece gündüz demeden kayak yapma imkânı sağlıyor. Türkiye’nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes’te gece boyunca özel olarak aydınlatılan pistte misafirler karın tadını çıkarıyor.

İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin beşinci büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak keyfi dolu dolu devam ediyor. Kayakseverler bahar mevsiminde 100 santimetreyi bulan karın, manzaralar eşliğinde keyfini çıkarırken, ayrıca dünyanın en ünlü kayak merkezlerinde yapılan gece kayağı, Erciyes’te de yapılıyor. Kayakseverler, gecenin karanlığında dağın tepesine doğru yol alıp, daha sonra özel olarak aydınlatılan pistte kayak keyfi yapıyor.

Erciyes A.Ş., yerli ve yabancı turistleri, Kayseri’nin turizm gözdesi, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ne davet ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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