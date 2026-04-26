Erciyes'te bulunan şelale yeniden akmaya başladı
Erciyes'te bulunan ve yıllardır akmayan şelale, son haftalarda artan yağışlarla birlikte yeniden akmaya başladı.
Develi ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi’nde bulunan şelale, kuraklığın da etkisiyle uzun yıllardır akmıyordu. Son haftalarda ülke genelinde artan yağışlar, Kayseri’de de etkisini gösterdi. Erciyes’in eteklerinde yer alan şelale, artan yağışlarla birlikte yeniden akmaya başladı.
Çomaklı Mahallesi Muhtarı Hacı Kale, “Son günlerde artan yağışlardan nasibini ilçemiz de aldı. Yıllardır akmayan şelale akmaya başladı. Eski zamanında olduğu gibi çağlamaya başladı” dedi.