Erciyes'te Dünya Tenis Turu ve Yeni Yatırımlar

Turizm ve Sporun Buluşma Noktası

Erciyes, sadece kayak merkezi olarak değil, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle de dikkat çekiyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Tenis Turu maçlarına katılan yaklaşık 300 tenis sporcusu, 12 tenis kortunda mücadele ediyor. Megasaray Akademisi’nin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonlar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde önemli bir katkı sağlıyor.

Yıl Boyunca Süren Etkinlikler

Bölgedeki otellerin 12 ay boyunca açık kalma çabaları, bu tür etkinliklerle destekleniyor. Kayak sezonu için hazırlıklar sürerken, yüksek irtifa kamp merkezinde de çeşitli spor takımları kamp yapıyor. Erciyes, artık sadece kış sporlarıyla değil, yaz aylarında da spor etkinlikleriyle anılmaya başlandı.

Erciyes’in, şehrin tanıtımına ve ekonomik gelişimine katkı sağladığı vurgulanıyor. Yerel esnafla yapılan ziyaretler, bölgedeki ticari yaşamın canlanmasına yardımcı oluyor. Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek, vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuruyor ve hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Yeni dükkân inşaatlarının da incelemeleri yapılırken, Erciyes’in gelecekteki projeleri hakkında bilgiler alınıyor. Bu yatırımlar, bölgenin turizm ve spor potansiyelini daha da artırmayı hedefliyor.