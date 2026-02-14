Erciyes'te eşler 'çekilmez oldun' yarışmasında

Kış sezonu boyunca düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Erciyes; bu kez çiftleri eğlence dolu bir rekabette bir araya getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. organizasyonunda Tekir Kapı bölgesinde yapılan yarışmaya farklı şehirlerden 10 çift katıldı. Yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekti, ardından hiç ara vermeden birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı organizasyonda çiftler parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı organizasyonda çiftler, parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren çiftlere sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller takdim edildi. Yarışma sonunda Murat Aktuğ - Güneş Aktuğ 1., Muhammed Ali Boyraz - Tilbenur Kıdır 2., Hakan İpek - Melissa İpek çifti ise 3. oldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu; "10.’sunu yaptığımız ’Artık Çekilmez Oldun’ esprili sloganıyla Erciyes ile özdeşlemiş olan ve manalı bir tarihte eşlerimizle birlikte gelen dostlarımızla eğlendik. Burada amaç eğlenmek, tatlı tatlı eşler arasında atışmak. Dolayısıyla Erciyes’te muhteşem bir havada bu etkinliğimizi düzenlemiş olduk. Katılımcılarımız keyifli anlar geçirdi. Bütün katılan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir ömür boyu birbirlerine mutluluklar diliyoruz. Bir ömür boyu birbirlerini çeken eşlerimiz, bugün de burada kızakla 5 dakika birbirini çekti" dedi.