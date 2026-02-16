Erciyes'te fenalaşan kadına ilk müdahale jandarmadan geldi
Kayseri'de jandarma ekiplerince Erciyes Kayak Merkezinde bölgeyi ziyarete gelen vatandaşların yardım çağrısı üzerine, Tekir Kapı Kavşağında trafiği yönlendiren görevli trafik Jandarması tarafından fenalaşan kadın sürücüye müdahalede bulunuldu.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı trafiği yönlendiren görevli trafik Jandarması tarafından Melikgazi İlçesi Erciyes Kayak Merkezinde bölgeyi ziyarete gelen vatandaşların yardım çağrısı üzerine, fenalaşan kadın sürücüye müdahalede bulunuldu. Şeker hastası olduğu öğrenilen kadın sürücünün, dişlerinin kapanması nedeniyle dilinin geriye kaçarak solunum yolunun tıkanmasını önlemek amacıyla ilk yardım uygulandı, dişleri açılarak solunum yolu açıklığı sağlandı ve kesme şeker verildi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle fenalaşan kadın trafik aracıyla Erciyes Kayak Merkezi bünyesindeki sağlık kabinine götürüldü.