  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes'te fenalaşan kadına ilk müdahale jandarmadan geldi

Erciyes'te fenalaşan kadına ilk müdahale jandarmadan geldi

Kayseri'de jandarma ekiplerince Erciyes Kayak Merkezinde bölgeyi ziyarete gelen vatandaşların yardım çağrısı üzerine, Tekir Kapı Kavşağında trafiği yönlendiren görevli trafik Jandarması tarafından fenalaşan kadın sürücüye müdahalede bulunuldu.

Erciyes'te fenalaşan kadına ilk müdahale jandarmadan geldi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı trafiği yönlendiren görevli trafik Jandarması tarafından Melikgazi İlçesi Erciyes Kayak Merkezinde bölgeyi ziyarete gelen vatandaşların yardım çağrısı üzerine, fenalaşan kadın sürücüye müdahalede bulunuldu. Şeker hastası olduğu öğrenilen kadın sürücünün, dişlerinin kapanması nedeniyle dilinin geriye kaçarak solunum yolunun tıkanmasını önlemek amacıyla ilk yardım uygulandı, dişleri açılarak solunum yolu açıklığı sağlandı ve kesme şeker verildi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle fenalaşan kadın trafik aracıyla Erciyes Kayak Merkezi bünyesindeki sağlık kabinine götürüldü.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Polisin yaralandığı operasyonun detayları belli oldu
Polisin yaralandığı operasyonun detayları belli oldu
Başkan Bağlamış: Kayseri'yi hayvancılıkta merkez haline getirmek için çalışıyoruz
Başkan Bağlamış: Kayseri’yi hayvancılıkta merkez haline getirmek için çalışıyoruz
Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Işıkta çiçek satanların bıçakladığı şahıs davasında karar: 2 kişiye müebbet
Işıkta çiçek satanların bıçakladığı şahıs davasında karar: 2 kişiye müebbet
Haberiniz olmadan siyasi parti üyeliğiniz olabilir
Haberiniz olmadan siyasi parti üyeliğiniz olabilir
NNYÜ'de 1. Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi Düzenlendi
NNYÜ’de 1. Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi Düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!