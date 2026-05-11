Erciyes'te Geleneksel Atlı Spor Gösterisi

Kayseri'de, 'Erciyes'in Gölgesinde Geleneksel Atlı Spor Gösterisi' programı gerçekleştirildi. Etkinlik, geleneksel atlı sporlar ve okçuluk gösterileri ile dolu bir gün sunarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte, atlı savaş sanatları, geleneksel okçuluk gösterileri ve çeşitli sahne performansları sergilendi. Gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve yoğun alkış aldı.

Kayseri’nin Kültürel Mirası

Kayseri'nin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma konusunda önemli adımlar atıldığı vurgulandı. Şehrin, sadece sanayi ve ticaret değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarında da güçlü bir merkez olma hedefi dile getirildi.

Gelecek Vizyonu

Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti unvanlarına sahip olması, şehrin modern spor tesisleri ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilme kapasitesiyle destekleniyor.

Etkinlik, kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi ve bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiği ifade edildi.

