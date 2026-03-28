Erciyes'te Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası düzenlendi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, renkli ve heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası, Hisarcık Kapı bölgesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şampiyonaya Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katılırken, yarışmacılar zorlu parkurda derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Yarışlar sonunda başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.
 

