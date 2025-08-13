Erciyes'te Göksel Şölen

Her yıl 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde zirveye ulaşan perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin pek çok noktasından izlenebilirken dünyanın gözde kış sporları merkezlerinden Erciyes de büyüleyici gökyüzü olayı için vatandaşların akınına uğradı.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi ile TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştirilen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şöleni, gökyüzü tutkunlarını Erciyes’te buluşturdu. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da, 2 bin 650 metre yükseklikte ve ışık kirliliğinden uzak bir noktada buluşan 20 bin gökyüzü tutkunu, muhteşem bir görsel şölen izledi.

Gün batmadan, Erciyes’in eşsiz doğa ve nefes kesen bir manzara sunan zirvesine çıkan vatandaşlar, güneşin batışını da izleyip, bol bol fotoğraf çekti. Perseid meteor yağmurunun büyüleyici güzelliğine tanıklık eden vatandaşlar çay, kahve ve Kayseri manzarası eşliğinde zirvenin tadını çıkardı.

Ayrıca uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konularında bilgilendirmeler yaparak katılımcılara teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı sundu.