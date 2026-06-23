Erciyes'te gondollar yaz boyunca açık

2025-2026 kış sezonun yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan ve Büyükşehir Erciyes A.Ş.’nin hizmetleriyle 4 mevsim doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Tekir ve Hacılar Kapı’da bulunan gondollar yaz mevsiminde de açık. 4 Temmuz’a kadar 10.30-18.00’e kadar açık olacak gondollar, 4 Temmuz’dan sonra hafta içi 10.30-18.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.30-19.00 saatleri arasında açık olacak.