Erciyes'te görülmeye değer doğa alanı: Sarıgöl

Erciyes Dağı'nın eteklerinde, yaklaşık 2800 metre rakımda yer alan Sarıgöl, doğasever, doğa gezginlerini bekliyor.

Bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve insana farklı duygular sunan heybeti ile Kayseri’nin sembolü olan Erciyes Dağı, hem kış turizmi, hem dağ tırmanışı, hem de yayla turizmi bakımından yılın her döneminde önemini korumakta ve ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Erciyes'in etrafında bulunan görülmesi gereken alanlardan birisi de Sütdonduran Yaylası’nın hemen yanında bulunan Sarıgöl'dür.

Bu bölge, yılkı atları, koyunlar ve keçiler gibi birçok canlıya barınma, beslenme, çoğalma ve dinlenme imkanı sağlar. Yılkı atları, doğada özgürce dolaşan ve yabanileşmiş atlardır. Önceden insanlar tarafından yaşlandıkları veya hizmetlerini tamamladıkları için doğaya salınan bu atlar, Hacılar ve çevresinde uzun süre yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Sarıgöl ve çevresi, yılkı atlarının en önemli yaşam alanlarından biridir. Yaz aylarında sağladığı su kaynağı ve çevresindeki bitki çeşitliliği ile tam bir yaşam alanı sunar.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde, yaklaşık 2800 metre rakımda bulunan Sarıgöl’ün suları, karların erimesiyle beslenir ve hiç eksilmez. Hacılar bölgesi, fiziki coğrafyası nedeniyle önemli doğa yürüyüşü alanlarından biridir. Rakımı ortalama 2800 metre olan Sütdonduran Yaylası’nın hemen yanında yer alan Sarıgöl ve çevresi, yaz aylarında eşsiz bir manzara sunar.

Erciyes Dağı'nın kuzeyinde yer alan bu harika doğa parçası, yaylacılık, buzul ve dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü ve kamp gibi çeşitli aktiviteler için önemli bir potansiyele sahiptir.

Sarıgöl ve çevresi, doğaseverler ve macera arayanlar için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet niteliğindedir. Bu bölge, sunduğu doğal güzellikler ve çeşitli aktivitelerle, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaktadır.

