Erciyes'te gün batımı

Erciyes Dağı’nda gün batımında çekilen fotoğraflar görenleri mest etti.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve sezonda yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erciyes Dağı, ihtişamıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında da aktivitelerin sürdüğü dağ, manzarasıyla görenleri mest ediyor.

Hacılar Kapı’dan çekilen ve teleferiklerin de yer aldığı gün batımı fotoğrafları kartpostallık görüntüler oluşturdu.