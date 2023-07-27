Erciyes'te gün batımı
Erciyes Dağı'nda gün batımında çekilen fotoğraflar görenleri mest etti.
- 27.07.2023 12:35
- Güncelleme: 27.07.2023 17:28
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Erciyes Dağı’nda gün batımında çekilen fotoğraflar görenleri mest etti.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve sezonda yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erciyes Dağı, ihtişamıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında da aktivitelerin sürdüğü dağ, manzarasıyla görenleri mest ediyor.
Hacılar Kapı’dan çekilen ve teleferiklerin de yer aldığı gün batımı fotoğrafları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İHA
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