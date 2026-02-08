Erciyes'te Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Sezonun tüm hızıyla devam ettiği Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes’te, hafta sonunu geçirmek isteyen vatandaşlar hem pistlerde hem de teleferiklerde yoğunluk oluşturdu. Kış aktiviteleri için Kayseri’yi tercih eden kayakseverler, merkezde hem karın tadını çıkardı hem de kış sporlarını yaptı.

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi’nde oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

