Erciyes'te Hafta Sonu Ziyareti: Doğa ve Huzur Arayanlara Davet

Ziyaretçiler, serin yayla havası ve muhteşem dağ manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Erciyes’in dört mevsim sunduğu doğal güzellikler, doğayla iç içe huzurlu bir deneyim arayanlar için ideal bir ortam sağlıyor.

Bölge esnafı ile yapılan sohbetlerde, Erciyes’in hem kış hem de yaz turizmi açısından önemine vurgu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin, Erciyes’i yılın her dönemi tercih edilen bir destinasyon haline getirme çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda, doğa severler ve huzur arayanlar için Erciyes’e yapılacak ziyaretlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Erciyes, hem doğal güzellikleri hem de sunduğu aktivitelerle, dört mevsim boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.