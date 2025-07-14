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Erciyes'te Hafta Sonu Ziyareti: Doğa ve Huzur Arayanlara Davet

Kayseri'nin gözde turizm merkezi Erciyes, hafta sonu birçok vatandaş ve esnafı ağırladı. Erciyes Dağı'ndaki ziyaretler, hem doğanın tadını çıkarmak hem de bölge esnafıyla bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirildi. Ziyaretler sırasında, Erciyes'in kış ve yaz mevsimlerinde sunduğu güzelliklere dikkat çekildi.

Erciyes'te Hafta Sonu Ziyareti: Doğa ve Huzur Arayanlara Davet

Ziyaretçiler, serin yayla havası ve muhteşem dağ manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Erciyes’in dört mevsim sunduğu doğal güzellikler, doğayla iç içe huzurlu bir deneyim arayanlar için ideal bir ortam sağlıyor.

Bölge esnafı ile yapılan sohbetlerde, Erciyes’in hem kış hem de yaz turizmi açısından önemine vurgu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin, Erciyes’i yılın her dönemi tercih edilen bir destinasyon haline getirme çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda, doğa severler ve huzur arayanlar için Erciyes’e yapılacak ziyaretlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Erciyes, hem doğal güzellikleri hem de sunduğu aktivitelerle, dört mevsim boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Haber Merkezi

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