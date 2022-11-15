Erciyes'te hedef 3 milyon turist

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te yeni sezon öncesi bütün hazırlıklar sürerken, bu yıl dağa 3 milyon yerli ve yabancı turist bekleniyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’in tanınırlığı ve bilinirliği arttıkça bu ivme de yükseliyor” dedi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda 2022-2023 kayak sezonu öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’te artık son 100 metreye girdik. 2 bin 200 metreye kadar kar yağışı gerçekleşti. Bu dönemde yağan karlar, kayak için etkisi olmayan ama sezonun da artık yavaş yavaş işaret fişeği olan yağışlardır. Bizde şu anda geçtiğimiz sezon bitmeden başlamış olduğumuz saha çalışmalarını artık sonlandırmaya gayret ediyoruz. Aralık başı itibariyle de inşallah her yıl olduğu gibi kayak severlere Erciyes’imizi hizmet için açacağız. Hazırlıklarımız son aşamasında. Toparladıktan sonrada bomba gibi güzel, kaliteli, geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla insanın geleceği, çok daha fazla faaliyetin olacağı ve geçtiğimiz yıllardaki rekorlarımızı egale edeceğimiz bir sezon bekliyoruz. Bütün hatlarımızı vidasından somununa varıncaya kadar, halat kontrolleri, motor, hidrolik ve dijital sistemlerimizi teker teker elden geçirdik. Bütün teknik ekipman olarak da bu sezona hazırız. Çok zor ve şiddetli kış şartlarında hizmet üretiyoruz. Teknolojik alt yapının zaman zaman sürprizleri olabiliyor. Bunlara her zaman hazırız ama planlarımızda var. İnşallah gerek kalmaz ama gerektiği nokta da başka türlü uygulamalar ile misafirlerimizi burada mağdur etmeden kayak faaliyetlerini devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu yıl için kendimize yüzde 20 kayakçı artışında bir hedef koyduk”

Cıngı, “Ziyaretçi sayısını her sene yüzde 10-15 civarında artırıyoruz. Erciyes’in tanınırlığı ve bilinirliği arttıkça bu ivme de yükseliyor. Bu yıl için kendimize yüzde 20 kayakçı artışında bir hedef koyduk. Bizim misafir ettiğimiz kitleyi ikiye ayırabiliyoruz. Günü birlik, farklı maksatlar ile sosyalleşmek için gelen bir kitle var, birde kayak için gelen kitle var. Bizim daha ziyade üzerinde durduğumuz tabi ki kayakçı ve snowboard yapan misafirlerimiz. Çünkü büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu bu muhteşem altyapı özellikle teleferikler, pistler ve sosyal alanlar daha ziyade kış sporunu yapanları ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra Adana, Antakya ve Mersin, Kırşehir, Nevşehir ve Konya gibi yakın vilayetlerimizden otobüslerle günü birlik hem öğrenciler hem de halkımız gelip burada gününü geçiriyor ya da hafta sonunu geçiriyorlar. Onlarda bizim açımızdan çok önemli ve elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu sektörde de 2.5 milyona yaklaşacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.