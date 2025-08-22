Erciyes’te Heyecan Dolu Voleybol Turnuvası

Turnuvanın sloganı “Takımını kur, rakiplerini yen, ödülleri kap” olarak belirlendi. Etkinlik, Erciyes’in eşsiz doğasında gerçekleştirilecek ve heyecan dolu maçlara ev sahipliği yapacak. Birinci olan takıma 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek.

Katılım için başvurular, 0352 342 39 17 numaralı telefondan, 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapılabiliyor. Turnuvaya destek veren kurumlar arasında Erciyes A.Ş., Erciyes Hill Hotel, Radisson Blu Mount Erciyes, Meysu, Erciyes ATV Kiralama, Megasaray Mount Erciyes, Bayramoğlu Beko, H2650 Restoran, Hüma Hastanesi ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği de yer alıyor.

Kayseri, Altın Bayraklı Avrupa Spor Şehri unvanına sahip olarak, sporun her alanında vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Yaz mevsimini spora doyuracak bu organizasyon, voleybol severlerin yoğun ilgisini bekliyor ve şehrin spordaki vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor.