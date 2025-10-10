'Erciyes'te Kadınlar Kartopu ile Buluşuyor' projesi kapsamında teknik gezi düzenlendi

  • Haberler
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Erciyes'te Kadınlar Kartopu ile Buluşuyor' projesi ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, teknik ekip ve kadın üreticilerle birlikte Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne düzenlenen teknik gezide bilgilendirme çalışması yaptı.

Bakanlık tarafından desteklenen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen "Erciyes'te Kadınlar Kartopu ile Buluşuyor” projesi ile birçok çalışmaya katılmıştı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erciyes’te Kadınlar Kartopu ile Buluşuyor’ projesi ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, teknik ekip ve kadın üreticilerle birlikte Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne düzenlenen teknik gezide bilgilendirme çalışması yaptı.

