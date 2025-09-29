'Erciyes'te Kadınlar Kartopu ile Buluşuyor'

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve beraberindeki heyet, bakanlık tarafından desteklenen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen 'Erciyes'te Kadınlar Kartopu ile Buluşuyor' programı kapsamında Hacılar'da temin edilerek damla sulama yöntemi ile ekilişi yapılan yem karpuzu hasadına katıldı.

'Erciyes'te Kadınlar Kartopu ile Buluşuyor'
Tarım ve Orman Kayseri İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Abdullah Altınsoy, İlçe Müdürü Mustafa Yüksel ve teknik personelle birlikte Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor Programınca desteklenen ve İl Müdürlüğünce yürütülen "Erciyes'te Kadınlar Kartopu ile Buluşuyor" projesi kapsamında Hacılar’da; temin edilerek damla sulama yöntemi ile ekilişi yapılan yem karpuzu hasadına katıldılar.

Hasat sonrası rasyonda kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulunan İl Müdürü Saklav, bereketli olması temennisinde bulundu.

