Erciyes'te kamp Yapan Çift Çadırlarında Ölü Bulundu
Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda kamp yapan bir çiftin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olay saat 22.00 sıralarında Erciyes Dağı Tekir Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre kamp yapan karı koca çadırda ısınmak için kömürlü ocak yaktı. Dumandan etkilenen bir kadın, bir erkek yaşamını yitirdi.
Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda bulunan çadır kamp alanında meydana gelen olayda, kamp yapmak için çadır kiralayan Mustafa K. ve eşi Fatma Gül K.’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine çadır kamp alanına giden ekipler, çiftin çadırda yaktıkları ocaktan çıkan karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiklerini belirttiler.