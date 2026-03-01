Erciyes'te kar 270 santimetreye ulaştı

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metre 70 santimetreye ulaştı.

Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlar Kayseri ve çevresinde kara dönüştü. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığını artırdı. Erciyes Kayak Merkezi Pist Güvenlik Müdürü Recep Karakuş, Erciyes Kayak Merkezi’nde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığının 2 metre 70 santimetreye ulaştığını belirtti.

