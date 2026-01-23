Erciyes'te Kar Bereketi: Kar 2 metreyi aştı

Yurt genelinde kar yağışları etkisini gösterdi. İç Anadolu Bölgesinin 3917 metre rakımla en yüksek dağı olan Erciyes Dağı’nda kar kalınlığı, yağışlarla birlikte arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 203 santimetreye yükseldiği açıklandı. Buna göre Erciyes, kar yüksekliği olarak Türkiye’nin zirvesinde yer aldı.

Kayseri’de kar kalınlığının en yüksek olduğu yerler arasında 95 santimetre ile Tomarza, 63 santimetre ile Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Kızılçevrik Köyü, 45 santimetre ile Akkışla, 37 santimetre ile Tomarza Güzelsu köyü, 20 santimetre ile Hacılar yer aldı.

Türkiye’de kar kalınlığının en fazla olduğu yerler ise şu şekilde;

1.Erciyes Kayak Merkezi 203 santimetre,

2.Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 190 santimetre,

3.Erzincan Ergan Kayak Merkezi 189 santimetre,

4.Tunceli Ovacık Kayak Merkezi 180 santimetre,

5.Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi 172 santimetre,