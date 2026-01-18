Erciyes’te kar kalınlığı 179 santimetreye ulaştı

Ülke genelinde kar yağışları etkisini gösterdi. İç Anadolu Bölgesinin 3917 metre rakımla en yüksek bölgesi olan Erciyes Dağı’nda kar kalınlığı, yağışlarla birlikte arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 179 santimetreye yükseldiği açıklandı. Kayseri’de kar kalınlığının en yüksek olduğu yerler arasında 60 santimetre ile Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Kızılçevrik Köyü, 23 santimetre ile Akkışla, 22 santimetre ile Tomarza Güzelsu köyü, 18 santimetre ile Hacılar yer aldı.

Türkiye’de kar kalınlığının en fazla olduğu yerler ise şu şekilde;

1.Samsun Kavak/Mahmutbeyli 244 santimetre,

2.Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 207 santimetre,

3.Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 195 santimetre,

4.Erzincan Ergan Kayak Merkezi 186 santimetre,

5.Kayseri Erciyes Kayak Merkezi 179 santimetre,

6.Van Bahçesaray Karabet Merkezi 167 santimetre,