Erciyes'te kar kalınlığı 30 santimi buldu
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santime kadar ulaştı.
- 15.10.2023 15:37
- Güncelleme: 16.10.2023 09:35
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santime kadar ulaştı.
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde yağan kar yüzleri güldürdü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Erciyes Dağı’nın 2 bin 800 ile 3 bin 917 metre arasında etkili oluyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimi bulurken bölgedeki yağış devam ediyor.
İHA
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