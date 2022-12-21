Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimi buldu

Erciyes Dağı'nda yağan karla beraber kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

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  • 21.12.2022 13:25
  • Güncelleme: 21.12.2022 15:37
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Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimi buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Dağı’nda yağan karla beraber kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te kar yağışı etkili oldu. Yağan kar turizmcileri sevindirirken, dağda kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Suni karlamanın da sürdüğü dağda kayak sezonunun kısa süre içerisinde açılması bekleniyor.

Beyaza bürünen Erciyes’te kartpostallık görüntüler de oluştu.

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İHA

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