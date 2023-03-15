Erciyes'te kar kalınlığı 70 cm

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes’te, sezonun sona erip ermediği merak ediliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaretler sürüyor. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 3.916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’nda kurulu kayak tesisleri, tatil ve kayak yapmak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Chapter turlarla Endonezya, Latin Amerika ve Polonya’dan Erciyes’e ziyaretçiler kayak yapmak için geliyor. Düzenli turların yanı sıra Türkiye’den ve diğer ülkelerden de ziyaretçilerin uğrak noktası olan Erciyes’te sezon devam ederken Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar pistlerinin hepsi açık. Kayakçıların gözdesi olan Erciyes’te kar kalınlığı ise 70 santimetre olarak ölçüldü.