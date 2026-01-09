Erciyes’te kar kalınlığı 96 santimetreye yükseldi

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışları etkisini gösterdi. İç Anadolu Bölgesinin 3917 metre rakımla en yüksek bölgesi olan Erciyes Dağı’nda kar kalınlığı, yağışlarla birlikte arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 96 santimetreye yükseldiği açıklandı. Kar kalınlığının en yüksek olduğu yerler arasında 64 santimetre ile Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Kızılçevrik Köyü, 13 santimetre ile Akkışla ve Hacılar ilçeleri yer aldı.

Türkiye’de kar kalınlığının en fazla olduğu yerler ise şu şekilde;

1.Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 172 santimetre,

2.Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 150 santimetre,

3.Hakkari Kayak Merkezi 145 santimetre,

4.Bahçesaray Karabet Merkezi 144 santimetre,

5.Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi 126 santimetre