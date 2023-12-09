Erciyes'te kar sevinci
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.
- 09.12.2023 13:13
- Güncelleme: 09.12.2023 17:00
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı’nda akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Aralıklarla yağış etkisini artırırken, dağ geneli de beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15 santimi bulan kar kalınlığı yağışı turizmcileri sezon öncesi sevindirirken, meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
İHA
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