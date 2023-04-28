Erciyes'te kar sürprizi
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne yağan kar şaşırttı.
- 28.04.2023 12:17
- Güncelleme: 28.04.2023 15:52
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’ne yağan kar şaşırttı.
Ülkenin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Nisan ayının son günlerinde yağan kar nedeniyle zemin beyazla kaplanırken, yerde yaklaşık 5 santim kar kalınlığı oluştu.
İHA
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