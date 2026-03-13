Erciyes'te kar voleybolu heyecanı başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner yatırımlarıyla dünya standartlarında bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, spor turizmine yeni bir renk daha katıyor. Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metre rakımındaki Tekir Kapı bölgesinde kurulan Kar Voleybolu Sahası sporseverlerin hizmetine sunuldu.

Kış sporlarına farklı bir dinamizm kazandıran kar voleybolu, son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşırken, Türkiye’de bu sporun öncülüğünü Erciyes üstlenmişti. Erciyes’te yeniden hayata geçirilen kar voleybolu etkinlikleriyle hem sporcular hem de ziyaretçiler eşsiz bir deneyim yaşayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporun ve spor turizminin gelişmesine yönelik çalışmaları kapsamında hizmete açılan sahada, arkadaşlarıyla takım kuran sporseverler kar üzerinde voleybol oynama fırsatı bulacak. Kar voleybolu sahası, sporu doğayla buluşturan yapısıyla tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Öte yandan 14 Mart Cumartesi günü Erciyes’te düzenlenecek Kar Voleybolu Turnuvası’nda takımlar sahada mücadele edecek. Rekabet ve eğlencenin bir arada yaşanacağı turnuvanın, hem sporcular hem de izleyiciler için keyifli anlara sahne olması bekleniyor.