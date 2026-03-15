Erciyes'te kar voleybolu heyecanı yaşandı

(RHA)- Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Turnuvası, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kar üzerinde oynanan ve son yıllarda dünyada popülerliği giderek artan kar voleybolu, Türkiye’de ilk kez Erciyes’te hayata geçirilmişti. Kış sporlarına farklı bir renk katan bu heyecan verici spor, yeniden spor tutkunlarıyla buluştu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından, Spor A.Ş. Abdullah Gül Üniversitesi destekleri ile Kar Voleybolu Turnuvası düzenlendi.

Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metre rakımındaki Tekir Kapı bölgesinde kurulan Kar Voleybolu Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvaya kadın ve erkek kategorilerinde toplam 8 takım katıldı.

Takımlar, soğuk havaya rağmen sahada kıyasıya mücadele ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara ödülleri, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile Abdullah Gül Üniversitesi Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hülya Taş tarafından takdim edildi.

Öte yandan Erciyes’te kurulan Kar Voleybolu Sahası, takımını kurup oynamak isteyen sporseverlere ücretsiz olarak hizmet verecek. Arkadaşlarıyla takım oluşturan spor tutkunları, zirvede kar voleybolu oynayarak farklı bir spor deneyimi yaşama fırsatı bulacak.

Erciyes A.Ş., tüm sporseverleri arkadaşlarıyla takım kurarak bu farklı spor deneyimini yaşamaya davet etti.

