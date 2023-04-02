Erciyes'te kar yağışı, sezonu bayrama kadar uzattı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te son günlerde yağan karın mutluluğu yaşanıyor. Kayakseverler bahar ayında Erciyes'te pistlerin tadını çıkartırken, yağan kar ile birlikte sezon bayrama kadar uzadı.

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  • 02.04.2023 11:00
  • Güncelleme: 02.04.2023 12:30
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Erciyes'te kar yağışı, sezonu bayrama kadar uzattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te son günlerde yağan karın mutluluğu yaşanıyor. Kayakseverler bahar ayında Erciyes’te pistlerin tadını çıkartırken, yağan kar ile birlikte sezon bayrama kadar uzadı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes’te sezon, yağan kar ile birlikte Ramazan Bayramı’na kadar uzadı. Ülkede yağışların az olmasından dolayı birçok kayak merkezlerinin açamazken Aralık ayında sezona başlayan ve bahar ayında da kayakseverlere hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bahar ayında pistlerin tadını çıkaran turistler, diğer yandan da güzel havanın da tadını çıkartarak tesislerde unutulmaz anlar yaşama şansı buluyor. Aralık ayında açılan kayak sezonunun bahar ayında da devam ettiğini ifade eden Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu; "Bildiğiniz üzere bahar aylarına girdik. Erciyes de hafif serin ama güneşli ve açık bir hava var. Nisan’ın başı itibariyle kayak devam ediyor. Özellikle Avrupa’da olmak üzere çoğu kayak merkezi bu sene geç yağan kar veya yağmayan kar nedeniyle açılamadı veya geç açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin güçlü suni karlama teknik altyapısı sayesinde Aralık ayı içerisinde sezonumuzu açmıştık. 4 aya varan bir sezon olmuş oluyor. Kayak sezonu özellikle Erciyes için yılın 3’te birini kapsayan bir dönem. Kayak sporu için uzun bir dönem diyebiliriz" dedi.

"Kayak baharda yapılacaksa Erciyes’te yapılır"

Son günlerde yağan kar ile birlikte Ramazan Bayramı’na kadar misafirlerine kayak yaptırmayı planladıklarını sözlerine ekleyen akşehirlioğlu; "Birkaç gün önce yağan kar yağışı ile birlikte sezonu daha da uzatmış olduk. Bu da güzel bir haber oldu. Şuanda Erciyes’te dört farklı kapıda bütün tesislerimiz açık, her noktada kayak yapılabiliyor. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Bayrama kadar kayak yaptırmayı planlıyoruz, hedefimiz o şuanda. Hep söylüyoruz; ’Türkiye’de kayak yapılacaksa Erciyes’te yapılır’. Bu sefer de; ’Kayak baharda yapılacaksa Erciyes’te yapılır’ diyebiliriz. Misafirlerimizin bu güzel bahar aylarını değerlendirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

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İHA

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