Erciyes'te kar yağışı turizmcileri sevindirdi

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes’te etkili olan kar yağışı, turizmcileri sevindirdi.

Türkiye’de kış turizminde önemli yeri olan Erciyes Kayak Merkezi, Mart ayında yağan kar ile sezona devam ediyor. Özellikle kar yağışının şiddetini arttırması ve pistlerin dolu olması kayak ve snowboard turizmcilerini, otelleri, kayak mağazaları işletmecilerini ve kayak eğitmenlerini sevindirdi.

Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak eğitmenliği yapan Veysel Değirmenci, dağda soğuğun hissedilir derecede olduğunu belirterek, Erciyes’te Nisan ayında da kayak ve snowboard yapmanın sevincini yaşayacaklarını söyledi.