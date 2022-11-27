Erciyes'te kartpostallık görüntüler
Kayseri'de 25 Kasım'da başlayan kar yağışı, 2 gün boyunca etkisini sürdürdü. Erciyes Kayak Merkezi'nde de ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
- 27.11.2022 13:02
- Güncelleme: 27.11.2022 13:02
Kayseri’de hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı Erciyes’i de beyaza bürüdü. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te lodosla birlikte başlayan kar yağışı 2 gün boyunca devam etti. 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesi ile 3 bin 917 rakımlı zirve arasında kar kalınlığı 21 santimetreye ulaştı.
Kayseri de bugün sıcaklık en yüksek 10, en düşük -2 derece olacak.
İlçelerde ise durum şöyle;
Sarız: 5 derece.
Özvatan: 6 derece.
Akkışla: 7 derece.
Bünyan, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza: 8 derece.
Pınarbaşı: 9 derece.
Develi, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar: 10 derece olacak.