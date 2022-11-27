Erciyes'te kartpostallık görüntüler

Kayseri’de hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı Erciyes’i de beyaza bürüdü. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te lodosla birlikte başlayan kar yağışı 2 gün boyunca devam etti. 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesi ile 3 bin 917 rakımlı zirve arasında kar kalınlığı 21 santimetreye ulaştı.

Kayseri de bugün sıcaklık en yüksek 10, en düşük -2 derece olacak.

İlçelerde ise durum şöyle;

Sarız: 5 derece.

Özvatan: 6 derece.

Akkışla: 7 derece.

Bünyan, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza: 8 derece.

Pınarbaşı: 9 derece.

Develi, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar: 10 derece olacak.