Erciyes'te kayak sezonu başladı
Kayseri’nin kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde 2025-2026 kayak sezonu başladı.
İlk etapta Tekir Kapı 13 No’lu pist, misafirlerini ağırlayacak, diğer pistler de ilerleyen günlerde hazır oldukça açılacak.
Yapılan açıklamada, “Erciyes'te 2025-2026 kayak sezonu başladı.Yeni sezonun tüm misafirlerimize hayırlı olmasını diliyor, kazasız güzel bir sezon geçirmenizi dileriz” denildi.