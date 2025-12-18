Erciyes'te kayak sezonu başladı

Kayseri'nin kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon bugün açıldı.

Kayseri’nin kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde 2025-2026 kayak sezonu başladı. 
İlk etapta Tekir Kapı 13 No’lu pist, misafirlerini ağırlayacak, diğer pistler de ilerleyen günlerde hazır oldukça açılacak.

Yapılan açıklamada, “Erciyes'te 2025-2026 kayak sezonu başladı.Yeni sezonun tüm misafirlerimize hayırlı olmasını diliyor, kazasız güzel bir sezon geçirmenizi dileriz” denildi.

Haber Merkezi

