Erciyes'te kayak sezonu başlıyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’dan son durum hakkında bilgiler aldı.

Bütün çalışmaların tamamlandığını söyleyen Vali Çiçek, “Artık kış turizmi için tatilcilerimizin beklediği o an geldi. Otellerimiz tekrar şenlendi. Aralık’ın ilk haftasından itibaren kayak mevsimi açılmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Erciyes Kayak Merkezi müdürü, koordinatörümüz ile beraber ilk karı birlikte görelim, tesislerimiz hazır mı kontrollerimizi yapalım diye buradayız. Her yönüyle Erciyes misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldiğini büyük memnuniyetle gördük. Teleferiklerimiz zaten en kalitelileri ve Erciyes’in muhteşem görseli ile beraber misafirlerini bekliyor. Herkesi bu kış Erciyes’e bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ERCİYES’TE SEZON ARALIK’IN İLK HAFTASI AÇILIYOR

Aralık ayının ilk haftasından itibaren sezonun açılacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da, “Erciyes Kayak Merkezi profesyonellerini bekliyor. Şu anda kayak merkezimiz hizmete hazır. Karı yerinde görelim dedik, Erciyes’imizi gördük. Beyaz gelinliğine bürünmüş durumda, pırıl pırıl parlıyor. Kayak severlerimizi, Aralık’ın başından itibaren burada misafir edeceğimizi paylaşmak istiyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun. 19 adet uluslararası standartta mekanik tesisimiz, 40 pistimiz, 130 kilometreye varan pist uzunluğu ile Tekir, Hacılar, Develi ve Hisarcık dört kapıda buluşup, dolaşabileceği bir ortamdır” ifadelerini kullandı.