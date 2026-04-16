Erciyes'te kayak sezonu nisan ayı sonuna kadar uzadı

Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Kayseri Erciyes A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkeziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonu memnun bir şekilde geçirdiklerini belirten Akşehirlioğlu, “Erciyes’te kayak sezonu devam ediyor. Aralık ayı ortasında sezona başlamıştık. Bu sene çok güzel bir kar yağdı. Sezon harika geçti. Hem kar anlamında hem de gelen misafir anlamında rekorlarla geçen bir yıl oldu. Şuanda halen kayak devam ediyor. Nisan ayının ortasına geldik. 3 bölgede birbiriyle bağlantılı pistler açık. Muhteşem bir kar var. Halen fırsat var. Herkesi Erciyes’e davet ediyoruz” diye konuştu.

“HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİK”

Sözlerini sürdüren Akşehirlioğlu, şöyle konuştu: “Kayak sezonu kesinlikle nisan ayı sonuna kadar devam eder. Mayıs ayına da bakacağız. Bu sene kar erken yağdı ve bizi rahatlattı. Sezon içinde de devam eden bol bir yağış vardı. Dolayısıyla kar anlamında bir sorun yaşamadık. Bunun yanında charter seferleri devam etti. Dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimiz oldu. Bir de bu sene özellikle kayak sezonu bayram içine girdi. Yılbaşı, bayram ve sömestir derken 3-4 tane pik dönem yaşadık. Harika bir sezon geçirdik. Bundan sonraki senelerde de bayram içinde olacağından dolayı çok keyifli dolu dolu kış sezonları geçireceğiz.”