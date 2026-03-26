Erciyes’te kayak sezonu nisan sonuna kadar uzadı

İç Anadolu Bölgesi’nin önemli kayak destinasyonlarından biri olan Erciyes Dağı, mart ayında yoğun kar yağışı aldı. Erciyes’te yer yer kar kalınlığı 170 santimetreye kadar ulaştı. Pistlerdeki kar kalitesinin artmasıyla birlikte sezonun nisan ayı sonuna kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, son yağışların özellikle pistlerin kullanım ömrünü uzattığını ve kayak için elverişli şartların oluştuğunu belirtirken, mevcut kar kalınlığının hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için uygun seviyede olduğu ifade edildi. Ayrıca tesislerdeki mekanik sistemlerin ve pistlerin aktif olarak hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi. Sezonun uzamasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgeye olan ilgisinin sürdüğü öğrenildi.