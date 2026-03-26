Erciyes’te kayak sezonu nisan sonuna kadar uzadı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde etkili olan kar yağışı, kayak sezonunun uzamasını sağladı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, bölgede kar kalınlığı yer yer 170 santimetreye kadar ulaşırken, kayak sezonu da nisan ayı sonuna kadar uzadı.

İç Anadolu Bölgesi’nin önemli kayak destinasyonlarından biri olan Erciyes Dağı, mart ayında yoğun kar yağışı aldı. Erciyes’te yer yer kar kalınlığı 170 santimetreye kadar ulaştı. Pistlerdeki kar kalitesinin artmasıyla birlikte sezonun nisan ayı sonuna kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, son yağışların özellikle pistlerin kullanım ömrünü uzattığını ve kayak için elverişli şartların oluştuğunu belirtirken, mevcut kar kalınlığının hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için uygun seviyede olduğu ifade edildi. Ayrıca tesislerdeki mekanik sistemlerin ve pistlerin aktif olarak hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi. Sezonun uzamasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgeye olan ilgisinin sürdüğü öğrenildi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!