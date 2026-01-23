Erciyes'te kayak yapacaklara uyarı: 'Eğitimsiz ve kalitesiz ekipmanla dağa çıkmayın'

Sporcu Eğitim Merkezi(S.E.M) Kayak Antrenörü İsmail Şirin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Spora Dair" programına katılarak, moderatör Berat Yunus Atıcı'nın sorularını yanıtladı.

Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yaparken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler veren S.E.M Kayak Antrenörü İsmail Şirin, “Öncelikle eğitim. Daha sonra malzemeler, malzemelerin kalitesi. Çünkü bulunduğumuz ortam şartları soğuk; yeri geliyor, fırtınalar oluyor. Buna göre düzgün ekipmanları olmalı. Yani gidip kayak kiralayıp da 'Dağa çıktım, ben biliyorum.' havasına kesinlikle girmemeleri gerekiyor. Bir eğitmenden ders almaları gerekiyor. Aşama aşama ilerlemeliler. Örneğin; önce yürüyen bantla başlayıp daha sonra yukarıya çıkmalılar. Şimdi pistlerde bazılarına denk geliyoruz; hiç kayak bilmiyor ama zirveye çıkmış oluyor. Tehlikeli bir branş olduğu ve sakatlanma riski yüksek olduğu için buna dikkat etmeleri gerekiyor” ifadelerinde bulundu.