Erciyes'te kayak yapmanın maliyeti ne kadar?

18 Aralık 2025 tarihinde başlayan kayak sezonu ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikler hafta sonları yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Erciyes’te kayak yapmanın maliyeti de merak ediliyor.

KAYAK TAKIMI KİRALAMANIN MALİYETİ

Erciyes’te kayak takımı ve ekipmanlarını kiralamanın ortalama bedelleri ise şu şekilde;

Kayak takımı 700 TL,

Snowboard takımı 700 TL,

Mont 350 TL,

Pantolon 350 TL,

Kask 150 TL,

Gözlük 150 TL,

Eldiven 200 TL.

Buna göre bir kişinin kayak takımı veya snowboard takımını, ekipmanları ile kiralamasının ortalama maliyeti ise 1900 TL oluyor.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE BİLET FİYATLARI

Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni sezonda bilet fiyatlarına gelen zamlarla birlikte kayak yapmanın maliyeti de değişti. Kayak veya snowboard takımı kiralamaya ek olarak teleferik, telesiyej ve yürüyen bandı kullanmak isteyenler için farklı bir maliyet daha ortaya çıkıyor. Yapılan fiyat güncellemesi ile birlikte yaya yetişkin bilet fiyatı 100 TL, yaya çocuk 60 TL, 1 çıkış kayakçı yetişkin 120 TL, 7 çıkış kayakçı yetişkin 800 TL, 30 çıkış kayakçı yetişkin 3 bin TL’ye, 200 çıkış kayakçı yetişkin 14 bin TL olarak belirlendi.

Hisarcık ve Hacılar Kapı’da bulunan yürüyen bandı kullanmak isteyenler için; 5 çıkış yürüyen bant 100 TL, 10 çıkış yürüyen bant 200 TL olarak açıklandı.