Erciyes'te 'Kökbörü Oyunları' İşbirliği

İç Anadolu’nun simge noktalarından Erciyes Dağı, 28 Mart 2026 tarihinde geleneksel sporların en heyecan verici organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde düzenlenecek olan “Kökbörü Oyunları Erciyes 2026”, cesaret, güç ve dayanışmanın ön plana çıktığı mücadelelere sahne olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş.'nin paydaş olduğu organizasyon ile ata sporu kökbörünün kadim kültürünü günümüze taşıyarak, spor tutkunlarına eşsiz bir atmosfer sunmayı hedefliyor. At üzerinde oynanan ve büyük fiziksel dayanıklılık gerektiren Türk dünyasının önemli oyunu kökbörü, rekabetin ve adrenalinin en üst seviyede yaşandığı geleneksel spor dalları arasında yer alıyor.

Kökbörü Oyunları Erciyes 2026, tüm geleneksel atlı sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyor.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, Kayseri’nin spor alanındaki vizyonunu da güçlendiriyor. ACES Europe tarafından verilen “2024 Avrupa Spor Şehri” ünvanına layık görülen Kayseri Büyükşehir, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı ile 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini de kararlılıkla sürdürüyor.