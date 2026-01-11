Erciyes'te Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Pistler Kapandı

23 günde 550 bin ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes, Anadolu’nun incisi olarak anılırken spor turizminin de merkezi haline gelmiş durumda. Ancak zirvede etkili olan yoğun rüzgar, kayak severlere uyarı yapılmasına neden oldu. Erciyes A.Ş.’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, “Mekanik tesislerimiz ve pistlerimiz kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalıdır” ifadeleri yer aldı.

Bugün için açıklanan bilgilere göre;

Develi Kapı tamamen kapalı,

tamamen kapalı, Tekir Kapı ’da yalnızca yürüyen bant ve kızak alanı açık,

’da yalnızca yürüyen bant ve kızak alanı açık, Hisarcık Kapı ’da yürüyen bant 1 ve kızak alanı hizmet veriyor,

’da yürüyen bant 1 ve kızak alanı hizmet veriyor, Hacılar Kapı’da ise yürüyen bant ve kızak alanı kullanılabiliyor.

Yetkililer, teleferiklerin rüzgar nedeniyle çalışmadığını ancak tesislerin hizmet vermeye devam ettiğini belirtti. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle birlikte pistlerin yeniden açılması ve kayak merkezinin normal işleyişine dönmesi bekleniyor.