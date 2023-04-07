Erciyes'te Nisan karı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde Nisan ayında yağan kar yüzleri güldürdü.
- 07.04.2023 14:07
- Güncelleme: 07.04.2023 15:53
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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Nisan ayında yağan kar yüzleri güldürdü.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te kar yağışı etkili oluyor. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ettirirken, turist ve turizmcilerin yüzünü güldürdü. Yerli ve yabancı turistler, Nisan ayında yağan kar eşliğinde pistlerin tadını çıkardı. Ülkede sezonu ilk açan kayak tesislerinden olan Erciyes’te son yağan yağışlarla birlikte sezon bayrama kadar uzamıştı.
İHA
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