Erciyes'te Noel rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı dolu dolu geçecek. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, şu anda otel rezervasyonlarının yüzde 90'a ulaştığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 24.12.2023 13:05
  • Güncelleme: 24.12.2023 17:24
Erciyes'te Noel rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde yılbaşı dolu dolu geçecek. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, şu anda otel rezervasyonlarının yüzde 90’a ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşına hazır. Yeni yıla bir hafta kala rezervasyon oranının yüzde 90’a ulaştığını aktaran Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, yeni yıla Erciyes’te girmek isteyen misafirleri çeşitli programlar beklediğini aktardı. Akşehirlioğlu, "Erciyes yılbaşına hazır diyebiliriz. Son yağıştan sonra rezervasyonlar yüzde 90’ın üzerine çıkmıştı. Otellerle görüşmelerimizde dolulukları gayet iyi durumda. Son pistimizi de açtıktan sonra yüzde 100’e yaklaşır. Yılbaşında tamamen dolu olacak. Otellerin etkinlikleri olacak, biz de inşallah hem gece kayağı yaptırmayı hem de bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Yılbaşı Erciyes’te dolu dolu geçecek diyebiliriz. Misafirlerimizi Erciyes’e davet ediyoruz" dedi.

Gaziantep’ten Erciyes’e gelen Ümit Yeniekinci ise kayakseverleri Erciyes’e davet ederek; "Sıkı hazırlansınlar, bu sezon yoğun geçecek" mesajı verdi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Başkanı Gülsoy: 'Yapay zeka hayatımızın içine yerleşiyor'

KTO Başkanı Gülsoy: 'Yapay zeka hayatımızın içine yerleşiyor'

PFDK'dan Kayserispor'a 112 bin lira ceza

PFDK’dan Kayserispor’a 112 bin lira ceza

Seyir halindeki TIR alev aldı

Seyir halindeki TIR alev aldı

Yazarlar Birliği Kadın Şairlerinden Şiir Sohbeti

Yazarlar Birliği Kadın Şairlerinden Şiir Sohbeti

Kütüphaneler 7 milyon kitapsever ağırladı

Kütüphaneler 7 milyon kitapsever ağırladı

Modern Taksi Durakları Kayseri'ye Renk Katıyor

Modern Taksi Durakları Kayseri'ye Renk Katıyor

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

3
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

6
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'İsrail'in elindeki silahla, PKK'nın elindeki silah aynı yerden'

'İsrail'in elindeki silahla, PKK'nın elindeki silah aynı yerden'

Balıkçı Çetin Çolak: 'Balıkta bolluk var, vatandaşın cebinde para yok'

Balıkçı Çetin Çolak: “Balıkta bolluk var, vatandaşın cebinde para yok”

DAHA FAZLA
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Kayserispor'un golünün iptaline tepki

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Kayserispor’un golünün iptaline tepki

Konyaspor- Kayserispor: 2-0

Konyaspor- Kayserispor: 2-0

62 yaşındaki adam rezidansta ölü bulundu

62 yaşındaki adam rezidansta ölü bulundu

Yozgatlı şehit Arslan'ın cenazesi Kayseri'den uğurlandı

Yozgatlı şehit Arslan'ın cenazesi Kayseri'den uğurlandı

Kıranardı mahallesine çok amaçlı sosyal tesis yapılıyor

Kıranardı mahallesine çok amaçlı sosyal tesis yapılıyor