Erciyes'te 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de Erciyes Dağı bölgesinde bulunan Lifos Ormanı'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği kapsamında çevre temizliği ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen etkinlik çerçevesinde, orman yangınlarına karşı bilinç oluşturmak ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla katılımcılar ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı. Programa, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Şenol Esmer ve Ömer Tekeş’in yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, il ve ilçe protokolü, kamu personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Etkinlikte, doğanın korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulanırken, özellikle yaz ayları öncesinde yangın riskine karşı toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, temiz bir çevre ve güvenli ormanlar için hep birlikte hareket etmenin gerekliliğine işaret etti.
‘Orman Benim’ etkinliğiyle hem çevre temizliği gerçekleştirildi hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefi doğrultusunda güçlü bir mesaj verildi. 
 

Haber Merkezi

