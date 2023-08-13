‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliği düzenlendi

Kayseri'nin en yüksek noktası Erciyes Kayak Merkezi - Hacılar Kapı’da 2 bin 650 metre yükseklikte ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda gerçekleştirilen ‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliği binlerce gökyüzü tutkununu ağırladı.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacağı andan saatler öncesinde etkinlik alanına gelmeye başlayan katılımcılar Erciyes’in muhteşem atmosferinde eşsiz bir görsel şölen sunan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemenin heyecanı ve keyfini yaşadı. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen ve meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen büyüleyici gece de Erciyes, gökyüzü tutkunlarına sunduğu görsel şölen ile eşsiz bir deneyim yaşattı.

“YALNIZCA PERSEİD YAĞMURUNU İZLEMİYORUZ AYNI ZAMANDA ASTRONOMİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ BİLGİLER VERİYORUZ “

Etkinlikle alakalı değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, etkinlik alanında meteor yağmuru izlemenin yanı sıra eğitimler ve çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlediklerini dile getirerek, “Perseid Meteor Yağmuru her sene Temmuz ayında başlayıp Ağustos ayında pik yapıyor. Pik yaptığı günlerde saatte 60 ila 100 adet Perseid kuyruklu yıldızından çıkan o meteorları görebiliyoruz. Dev bir ekran kurdular. Yalnızca Perseid yağmurunu izlemiyoruz aynı zamanda astronomi ile ilgili çeşitli bilgiler veriyoruz. Arkadaşlarımız bir yandan keyifli dakikalar geçirirken insanlara bir yandan da eğitim veriyor. Yarışmalar yapıyoruz, çocuklarımız çok ilgililer sağ olsunlar” şeklinde konuştu.

AMERİKALI ASTRONOMİ YAZARI DA GÖRSEL ŞÖLENİ TAKİP ETTİ

Erciyes’teki etkinliğe katılan, Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dergi yazarı Daniela Mata da meteor gözlem şölenini ilgiyle takip etti.

Yazar Daniela Mata, geceye dair izlenimlerini ve duygularını, “Astronomer olmama rağmen meteor yağmuru izleme şansım oldu. Kayserililerin yanında, lokal insanların da buraya gelip meteor yağmurunda gösterdikleri heyecan beni de çok heyecanlandırdı” sözleri ile aktardı.

“TÜRKİYE’DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM, TÜRK YEMEKLERİNİ ÇOK SEVDİM”

Türkiye’de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Mata, “Türkiye’ye geldiğimden beri insanlar bana çok cömert davrandılar. Türkiye’de olduğum için mutluyum. Özellikle Türk yemeklerini çok sevdim” diye konuştu.

Yazar Daniela Mata Astronomy deneyimlerini ve gözlemlerini okuyucularıyla paylaşacak.

Öte yandan uzman astronomlar tarafından gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konusunda bilgilendirmeler yapılarak teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı sunulan etkinlikte Türkiye’nin dört bir tarafından fotografçılar Erciyes’te bu muhteşem gökyüzü hadisesini astro-foto teknikleriyle ölümsüzleştirdi.